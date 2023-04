Kosovë/ Analistët pro shtyrjes së zgjedhjeve në 4 komunat serbe

16:27 08/04/2023

Shkaku: Paralajmërohen tensione në veri të Kosovës

Zgjedhjet e 23 Prillit në katër komunat më shumicë serbë në Kosovë për analistët e sigurisë duhet të shtyhen.

Ata e arsyetojnë këtë qëndrim veç faktit të mungesës së Listës Serbe e lidhin dhe me mundësinë e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës dhe për këtë janë dhënë sinjalet e para me djegien e disa makinave me targat e reja RKS.

“Nëse tensionet rriten dhe kemi bllokim të rrugëve sepse ka informacione relevante fare hiç të mos hyjmë në procesin zgjedhor, me datën 23 Prill, por institucionet e Kosovës kanë marrë të gjitha masat adekuate dhe relevante sa i përket garantimit të mbarëvajtjes të proceseve zgjedhore”.

Edhe Analisti Nuredin Ibishi të gjitha incidentet e krijuara deri më tani edhe bojkotimi i Listës Serbe janë të orekestruara nga Beogradi që synim kanë destabilizimin e veriut.

“Edhe sulmin ndaj zyrtarëve policorë e tregon përshkallëzimin e tensionimit në kuptim që të pengohen zgjedhjet duke i bojkotuar njëkohësisht Lista Serbe në kohën e aplikimit mes 11 subjekteve tjera”

Zgjedhjet e jashtëzakonshme në katër komunat në veri pritet të mbahen më 23 prill, kurse Lista Serbe si partia kryesore e serbëve të Kosovës ka bojkotuar këtë proces zgjedhor. Zgjedhjet do të mbahen pasi kryetarët nga radhët e Listës Serbe në komunat në veri Mitrovicë e veriut, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, për shkak të vendimit të Qeverisë së Kosovës për t’i riregjistruar makinat me targa serbe në targa të Kosovës.

