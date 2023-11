Kosovë-Izrael, me masa të rrepta sigurie

23:00 12/11/2023

Dardanët: Nuk do të ndikojë në fushën e lojës

Kosova do të luajë sot ndeshjen e prapambetur të kualifikueseve të Euro 2024 me Izraelin në Prishtinë, e shtyrë pas shpërthimit të konfliktit me Hamasin.

Përfaqësuesja izraelite po shoqërohet me masa të forta sigurie dhe po ashtu do të organizohet përballja që do të nisë në orën 20:45 në stadiumin “Fadil Vokrri”. Por kjo situatë nuk do të ndikojë në fushë.

Primoz Gliha: Për mua nuk ndikon, pasi duhet të luajmë futboll edhe në këto situata.

Vedat Muriqi: Ne në fushë do të mundohemi të luajmë futboll.

Ky takim ishte parashikuar të luhej më 15 Tetor. Përballja e parë mes Kosovës dhe Izraelit e luajtur më 25 mars në Tel Aviv përfundoi në barazim 1 – 1.

Kosova është në vendin e katërt në kuotën e 7 pikëve pas po aq ndeshjesh. Dardanët do të përballen me Zvicrën më 18 nëntor në Bazel dhe me Bjellorusinë më 21 nëntor në Prishtinë.

