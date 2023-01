Kosovë: Kërcënohet Lumir Abdixhiku dhe deputetë të tjerë të LDK

21:31 18/01/2023

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, dhe disa deputetë të kësaj partie janë kërcënuar. Në një përgjigje për Klankosova.tv, policia thotë se i ka marrë masat e nevojshme lidhur me rastin.

Zëdhënësi i policisë, Bajram Krasniqi, tha se veprimet e mëtejshme do të merren në koordinim me organet e drejtësisë.

“Policia e Kosovës, në këtë rast drejtoria kompetente e PK-së, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore lidhur me rastin/kanosjen në fjalë. Të gjitha veprimet e mëtejme policore do të ndërmerren në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë”, tha Krasniqi.

Më herët në media u raportua se ka një plan për atentat ndaj kreut të LDK-së dhe deputetëve të kësaj partie/Klankosova.tv