Kosovë, ministri i Bujqësisë paditet për shpifje

18:00 30/12/2021

Faton Peçi akuzoi deputeten Ganimete Musliu si të inkriminuar

Kosovë – Një deklaratë e ninistrit të Bujqësisë Faton Peci në komisionin parlamentar drejtuer deputetes Ganimete Musliu kishte zgjuar reagimin e kësaj të fundit e cila nuk hezitoi të hidhte ujë në drejtim të tij.

Por këtë akuzë të ministrit, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, ka dorëzuar padinë në Gjykatë.

Me këtë rast ajo tha se ministri i ka gënjyer bujqit dhe se ka përfunduar koha kur deputetët akuzohen e sulmohen nga kushdo çoftë.

“Unë sapo e kam dorëzuar padinë në Gjykatën Themelore. Faton Peci do të ballafaqohet me mua në gjyq për shpifet e tij të ulëta me qëllim të dëmtimit të imazhit si deputete dhe përfaqësuese e popullit në Kuvend”, tha ajo.

“Sidoqoftë, për shpifjet e tij siç e keni parë në Komision, ai do të japë llogari në gjyq dhe unë nuk do të lejoj në asnjë formë që ai t’i shpëtojë dënimit të merituar”.

Ajo ka shtuar se do të vazhdojë punën e deputetes në ngritjen çështjeve në interes të qytetarëve të vendit dhe nuk do të lejojë që askush ta pengojë punën e saj e as të partisë që përfaqëson.

Pas përplasjes që kishte ndodhur Ministri Peci në një konferencë për media pati deklaruar se qëndron prapa deklaratave të tij.

