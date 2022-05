Kosovë: Nuk ka raste të dyshuara me linë e majmunëve

23:40 23/05/2022

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) tha se deri më tani nuk është raportuar asnjë rast i dyshimtë sa i përket lisë së majmunëve, teksa shtoi se po përcjellë me vëmendjen situatën epidemiologjike.

Rastet me linë e majmunëve, që është infeksion viral, janë paraqitur në Afrikë, Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Izrael. Deri më tani janë raportuar mbi 100 raste.

“Po ashtu, IKSHPK ka përpiluar dokumentin e parë, me rekomandime dhe masa për institucionet shëndetësore sa i përket sëmundjes së lisë së majmunëve, i cili është shpërndarë të gjitha institucioneve shëndetësore në vend, dhe do të përditësohet me të dhënat e reja”, thuhet në njoftim.

Instituti po ashtu bëri të ditur se për këtë virus nuk ka vaksinë të posaçme. Por, shtetet si Mbretëria e Bashkuar po përdorin vaksinën kundër lisë për të imunizuar punonjësit e kujdesit shëndetësor.

Lia e majmunëve mund të shkaktojë ethe dhe dhimbje, dhe kryesisht shfaqet me puçrra të fryra të kuqe.

Sipas ekspertëve shëndetësorë, shumica e njerëzve shërohen plotësisht nga ky virus për dy deri në katër javë./REL