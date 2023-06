Kosovë/ Policia arreston të dyshuarin për sulmin ndaj KFOR

11:11 23/06/2023

Policia e Kosovës e ka arrestuar një të dyshuar për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zveçan.

Si rezultat i punës dhe hetimeve intensive të realizuara nga Policia e Kosovës, sot në orët e paradites është arrestuar i dyshuari mashkull serb N. O., me vendbanim në Mitrovicë Veri, i njohur me nofkat “Nemac” dhe “Rusi”, si i dyshuar për përfshirje në rast të sulmit dhe rrezikimit të personave nën mbrojtje ndërkombëtare – KFOR-it.

Local media in Mitrovica published this video of the moment #Kosovo Police elite unit moves to arrest N.O, suspected for attacks on NATO troops in Zvecan, May 29th. pic.twitter.com/zPzSHHsxu9