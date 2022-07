Kosovë/ Qeveria dhe opozita, në unison për dialogun

18:16 10/07/2022

“Duhet të përfundojë me njohje reciproke”

Pavarësisht dallimeve të mëdha që kanë si në qeverisjen e brendshme ashtu edhe në politikën e jashtme, mazhoranca dhe opozita në Kosovë janë në të njëjtën linjë sa i përket dialogut me Serbinë. Të dyja krahët e politikës vlerësojnë se ai duhet të përfundojë me njohje reciproke.

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila thotë se çdo marrëveshje me Serbinë duhet të jetë në bazë të vlerave dhe parimeve të cilat i kanë shtet e BE-së.

“Një stabilizim i rajonit do të thotë një njohje reciproke e Kosovës dhe Serbisë dhe një ballafaqim me të kaluarën. Se pa ballafaqimin e mirëfilltë me të kaluarën nuk mund të flasim për të ardhmen e sigurt”.

Ndërsa, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hajdar Beqa thotë se i mbetet Qeverisë aktuale ta marrë më seriozisht dialogun dhe të mos merret me çështje teknike.

“Unë shoh që qeveria aktuale nuk ka ndonjë vizion, strategji apo koncept si delegohet. Dhe mendoj që i vetmi pozicion i Kosovës duhet të jetë marrëveshja për njohje reciproke mes dy vendeve. Kosova duhet të pozicionet për marrëveshje përfundimtare me njohje reciproke dhe nuk kemi kohe të humbim me marrëveshje teknike”.

Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka hyrë sërish në ngërç për shkak të vendimit të qeverisë Kurti për të rikthyer reciprocitetin në çështjen e letërnjoftimeve dhe targave të makinave.

Tv Klan