Kostandinos Argiros koncert në Gjirokastër

16:54 14/08/2023

“Shfaqja në kala, një nga vendet më të bukura”

Si asnjëherë më parë Kalaja e Argjiros në Gjirokastër në kulmin e sezonit veror u mbush me qindra spektatorë. Këngëtari i mirënjohur grek Konstandinos Argiros, mbajti koncertin e tij të parë në qytetin e gurtë duke mbledhur mbrëmjen e 13 Gushtit, turistë e shumë dashamirës të muzikës së tij.

Qyteti historik, ku nuk kanë munguar eventet e mëdha kulturore, mori një tjetër atmosferë, ku vetë artisti i suksesshëm shpalosi gjithë repertorin e tij të njohur muzikor.

Kostandinos Argiros e quajti koncertin e mbrëmshëm një ndër më të mirët që ai ka bërë gjatë karrierës së tij.

“E vlerësoj shumë këtë veprim për këtë qytet historik. Ishte një nga koncertet më të mira që kam bërë ndënjëherë në një nga vendet më të bukura në kala. Dashurinë e njerëzve nuk kam fjalë për ta përshkruar më dhanë zemrën e tyre dhe unë sa herë që do mundem do të jap zemrën time në Gjirokastër. Do të jap një falenderim të sinqertë për gjithë mikpritjen që më keni organizuar e vlerësoj dhe ju jap zemrën time.”

Ndërsa kryetari i bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi i dorëzoi këngëtarit të mirënjohur, Çelësin e Qytetit. Këtë sezon qyteti muze ka kulmuar me aktivitete të ndryshme artistike dhe ka patur një fluks të turistëve të huaj. Vetëm në 10 ditët e para të Gushtit kalanë e vizituan 17.676 vizitorë.

Tv Klan