Kostot e larta të jetesës, qeveria gjermane u vjen në ndihmë qytetarëve

23:20 01/09/2022

Ministri i Financave: Do të jetë një pako ndihme gjithëpërfshirëse dhe e fuqishme

Teksa qytetarët gjermanë përballen me kostot e larta të jetesës, qeveria ka vendosur t’ua lehtësojë këtë barrë përmes një pakete të tretë ndihmash.

Ministri i Financave, Christian Lindner, e quajti një “pako të fuqishme” dhe gjithëpërfshirëse. Ai tha se do të ketë mbështetje financiare për personat më pak të favorizuar dhe theksoi se pakoja do të përmbajë edhe mekanizma që shmangin spekulimet me çmimet e energjisë.

Megjithatë, as Lindner, as kancelari gjerman Olaf Scholz e as ministri i Energjisë Robert Habeck, nuk shuan kureshtjen e gazetarëve lidhur me pyetjen se çfarë konkretisht do të përmbajë kjo pako e tretë e cila pritet të miratohet nga mesi i Shtatorit.

Nuk dihet as edhe se a do të përfshihet sërish bileta mujore e transportit publik prej vetëm 9 Euro.

Bileta mujore prej 9 Eurosh ishte masë e pakos së dytë lehtësuese që qeveria mori si pasojë e rritjeve të çmimeve, shkaktuar kryesisht nga lufta në Ukrainës. Ndërkohë qeverisë po i kërkohet nga shumë politikanë dhe personalitete të njohur, aktivistë e ambientalistë, që ta bëjë të përhershme masën e biletës 9 Euro, e cila skadoi më 31 Gusht.

Më 1 Shtator skadon edhe subvencionimi i çmimit të karburantit. Por qytetarët do të lehtësohen me një ndihmë financiare me nga 300 Euro për çdo person që është në marrëdhënie pune, duke përfshirë edhe studentët që bëjnë punë me orar minimal.

Gjithashtu më 1 Shtator hyn në fuqi rregullorja e re për kursimin e energjisë. Ajo parashikon ndër të tjera që dyqanet t’i mbajnë dyert e mbyllura, të mos ketë më reklama me drita, pas orës 22:00, të hiqen projektorët ndriçues nga monumentet dhe ndërtesat e tjera të ngjashme.

Përjashtime bëjnë spitalet, kopshtet, shkollat ose institucione të tjera.

Klan News