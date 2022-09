Kostot në rritje të energjisë/ Gjermania njofton paketën prej 65 miliardë eurosh

19:43 04/09/2022

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka njoftuar një paketë prej 65 miliardë eurosh për të luftuar kërcënimin e rritjes së kostove të energjisë në muajt e ardhshëm. Paketa, shumë më e madhe se dy të mëparshmet, do të përfshijë pagesa për më të prekurit dhe lehtësime tatimore për bizneset. Vendet në të gjithë Evropën po shqyrtojnë masa të ngjashme.

Çmimet e energjisë janë rritur që kur Rusia pushtoi Ukrainën dhe Evropa po përpiqet të heqë dorë nga energjia ruse. Dy ditë më parë, Rusia tha se do të pezullonte eksportet e gazit në Gjermani përmes gazsjellësit Nord Stream 1 për një kohë të pacaktuar.

“Përplasja” me Rusinë ka detyruar vende si Gjermania të gjejnë furnizime në shtete të tjera.

Scholz tha për gazetarët se Gjermania do ta kalonte dimrin, duke shtuar se Rusia “nuk ishte më një partner i besueshëm i energjisë”.

Ai tha se qeveria do të bëjë pagesa fillimisht për pensionistët, personat me ndihmë ekonomike dhe studentët. Do të ketë gjithashtu kufizime në faturat e energjisë. Rreth 9,000 biznese që përdorin energji intensive do të përfitojnë lehtësime tatimore në masën 1.7 miliardë euro.

Masat e fundit vijnë pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se Rusia po përpiqet të shkatërrojë jetën normale të çdo qytetari evropian./tvklan.al