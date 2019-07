Kotoletë bërxolle me patate (Video)

Përgatitja:

400 gr patate të vogla

300 gr galetë

100 gr miell

100 gr majonezë

50 gr gjalpë

50 gr kastravecë turshi

20 gr vaj ulliri

5 vezë

3 thelpinj hudhër

2 bërxolla derri

Kripë

Piper

Vendosim një tenxhere me ujë që të ngrohet, shtojmë në të kripë, tumerik dhe vendosim patatet që të ziejnë. Marinojmë me kripë, piper, vaj ulliri bërxollat. Pasi patatet të ziejnë i marinojmë me kripë, piper, vaj ulliri, hudhër, gjalpë dhe i fusim në furrë që të piqen për 7 minuta në 240 gradë. Më pas bërxollat e marinuara i kalojmë në miell, vezë, galetë dhe i skuqim në një tenxhere me vaj kikiriku. Vendosim në mikser majdanozin, hudhrën, kastravecin turshi, majonezën dhe i bëjmë krem të gjitha bashkë. Vendosim në pjatë kotëletën dhe patatet e pjekura, të cilat i shoqërojmë me kremin që përgatitëm me majonezë./tvklan.al