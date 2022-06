Kourtney akuzon redaktorët e serialit “The Kardashians”

21:40 10/06/2022

43-vjeçarja: Rëndësi iu dha marrëdhënies me ish-partnerin në vend të fejesës me Barker

Kourtney Kardashian ka akuzuar së fundmi redaktorët e serialit televiziv “The Kardashians” për prishje imazhi dhe jo profesionalizëm.

Gjatë episodit të fundit të serialit, 43-vjeçarja zbuloi se nuk ishte fare e kënaqur me mënyrën se si u transmetua pjesa përfundimtare e episodit të fejesës së saj me Travis Barker, duke përfshirë ish-partnerin e saj Scott Disick.

Për të drama me Disick është shumë më e vogël në jetën e saj dhe emisioni po modifikohet në një mënyrë që lë vënd për keqkuptime. Kardashian ishte veçanërisht e mërzitr që marrëdhënia e saj me ish-partnerin mori vëmendje aq të madhe duke lënë kështu në hije partnerin aktual Travis Barker.

“Duhet të jetë një episod i fuqishëm për mua që dal nga marrëdhëniet toksike dhe që kam këtë histori dashurie përrallore, kjo është e vërteta ime“, u shpreh ajo.

Kujtojmë se Kourtney Kardashian i dha fund martesës së saj me Scott Disick në vitin 2015. Ata kanë 3 fëmijë së bashku. Në vitin 2020 vajza e madhe e Kris Jenner nisi romancën e saj me muzikantin Travis Barker me të cilin u martua në Maj 2022.

