Kourtney Kardashian pret një fëmijë

20:14 17/06/2023

Surprizon bashkëshortin në koncert “live”

Kim Kardashian do të bëhet së shpejti me nip ose mbesë! Motra e saj më e madh, Kortni Kardashian, një tjetër yll i riellit shout më të famshëm në Shtetet e Bashkuara “Keeping Up With the Kardashians” do të bëhet nënë për herë të katërt.

Lajmin ia bëri surprizë bashkëshortit të saj, këngëtarit të hip hopit dhe rokut alternativ Trevis Barker, teksa ai zhvillonte një koncert në Los Anxheles. Ajo i zbuloi një pankartë me mbishkrimin “Trevis jam shtatzënë”, ndërsa pamjet e momentit i publikoi në Instagram.

Ky do të jetë fëmija i parë i çiftit. Ata u fejuan në 2021-shin dhe u martuan vitin e kaluar. Kortni ka 3 fëmijë nga martesa e parë me Skot Disikun, ndërsa Trevis Skot ka dy nga martesa e mëparshme.

Tv Klan