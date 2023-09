Kovaçevski: Gati të ulem në tryezë me kreun e opozitës

22:06 03/09/2023

Mickoski: Duhet zgjedhje të parakohshme

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski thotë se do të vazhdojnë bisedimet në të gjitha nivelet me partitë opozitare me qëllim që të sigurohet mbështetja për procesin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese.

Në këtë drejtim ai u shpreh i hapur për të mbajtur një tjetër takim liderësh, ku të dakordohet për çështje që palët i mbajtën larg në këtë proces.

Ai edhe njëherë i bëri thirrje opozitës që të paktën njëherë të mbështesin një vendim strategjik, me të cilin siç u shpreh ai, do të sigurohet një e ardhme më e mirë për qytetarët.

Ndërkohë që lideri i opozitës këmbëngul edhe një herë se e vetmja rrugë për të dalë nga kjo situatë janë zgjedhjet e parakohshme të cilat VMRO duhet t’i fitojë me shumicë absolute.

