Kovaçevski: Për identitetin dhe gjuhën nuk negociojmë

22:49 17/06/2022

Varhelyi: “Prespa”, modeli për të zgjidhur mosmarrëveshjet

Shkupi pret lajme nga Sofja dhe nga vendet anëtare të BE-së rreth propozimit të fundit francez për hapjen e rrugës për eurointegrimin e Ballkanit Perëndimor.

Kryeministri Kovaçevski ka thënë se për momentin, në Shkup nuk ka mbërritur asnjë propozim që është i harmonizuar nga të gjitha vendet anëtare të BE-së, mes tyre edhe Bullgarisë.

Sipas Kovaçevskit, atë moment që do të arrijë dokumenti do të shqyrtohet dhe të do të jepen vërejtje, por mbetet I prerë se do të respektohet “linjat e kuqe” të vendit.

“Ekziston një dokument që qartazi është dërguar në Bullgari dhe duhet të shqyrtohet në institucionet e tyre. Nëse ka një dokument të tillë do ta shqyrtojmë. Nuk do të ketë bisedime për identitetin dhe gjuhën dhe zgjidhja duhet të përmbajë edhe garanca se me këtë nuk do të ketë kërkesa tjera lidhur me progresin tonë në integrimin drejt BE-së”.

Mesazhet e këtilla vijnë në katër vjetorin e Marrëveshjes së Prespës. Komisioneri Varhelji përmes një video-lidhje “Prespën” e quajti model të zgjidhjes së kontesteve ndërfqinjësore.

“Ashtu sikurse Greqia dhe RMV-ja arritën ta tejkalojnë kontestin e tyre dhe ta zgjidhin me një marrëveshje të përbashkët, presim që Bullgaria t’i përforcojë përpjekjet dhe ta bëjë të njëjtën”.

Mesazhe nga Forumi i Prespës në Ohër, se është i domosdoshëm integrimi i shpejtë në BE, si dhe duhet të përforcohet bashkëpunimi rajonal në Ballkan kanë dërguar edhe mysafirët tjerë të lartë të rajonit dhe Evropës.

