Kovaçevski takon Kryeministrin italian

17:40 24/05/2022

“Zgjerimi i BE-së kyç për prosperitetin e rajonit dhe Evropës”

Zgjerimi i BE-së është kyç për prosperitetin e Ballkanit Perëndimor dhe Evropës dhe BE duhet ta njohë momentin, duke pasur parasysh situatën gjeopolitike aktuale. Kjo u tha mes tjerash gjatë takimit mes Kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski me homologun e tij italian, Mario Dragi të realizuar në Romë.

“Kryeministri Kovaçevski në takimin me kolegun italian Mario Dragi e potencoi rolin e Italisë si promotor i zëshëm i zgjerimit të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor që ishte konfirmuar edhe me rezolutën e Kuvendit italian vitin e kaluar në të cilin ishte potencuar veçanërisht perspektiva evropiane e rajonit dhe me të cilin ishte dërguar thirrje për mbajtje urgjente të konferencave të parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë”, thuhet në njoftimin e qeverisë së RMV.

Dy Kryeministrat shprehën pajtueshmëri se zgjerimi i BE-së duhet të shqyrtohet nga aspekti gjeopolitik, si çështje kyçe e sigurisë për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit tonë dhe të Evropës.

“BE duhet ta njeh momentin dhe të ketë parasysh edhe faktin se Maqedonia e Veriut e dënoi luftën në Ukrainë dhe harmonizoi tërësisht politikën e saj me politikën e jashtme të BE-së, si partnerë të vërtetë dhe kredibil, duke ndarë vlerat e njëjta të botës së lirë dhe demokratike”.

Në takim u theksuar rëndësia e Korridorit 8 për përparimin e raporteve ekonomike, me të cilin përmes porteve në Shqipëri do të mundësohet qasje direkte në tregun italian.

Klan Maqedonia