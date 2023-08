KQZ miraton rezultatin e 14 Majit

Shpërndaje







13:22 07/08/2023

3 vota pro dhe 1 kundër nga Muharrem Caka

Rezultati i garës së 14 majit, mori vulën e fundit nga Komisioni Rregullator në KQZ, pas përfundimit të procesit të rivotimit në Rrogozhinë.

“Me tre vota pro një kundër miratuam shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.”

Pavarësisht se pa kryetar, rezultati u miratua edhe për bashkinë e Kukësit.

“Në rastin e Kukësit nëse do të zhvillohen zgjedhje të reja padyshim do të kemi një dekret të ri dhe do kemi një rezultat të ri, por kjo është për zgjedhjet e 14 Majit, kush është shpallur fitues. Pastaj se çfarë ka ndodhur me tej nuk është një çështje që i takon KQZ për ta shqyrtuar sot pra KQZ do të vihet në lëvizje nëse do të kemi një dekret të ri.“

I vetmi që votoi kundër certifikimit të rezultatit të 14 Majit ishte Muharrem Caka, sipas të cilit rezultati është manipuluar nga partia në pushtet.

“Këto zgjedhje nuk ishin të barabarta, asnjëra nga palët jo vetëm që përdorën të gjithë makinerinë dhe resurset e shtetit por ndikoi qoftë në KQZ, qoftë në sistemin gjyqësor për përcaktimin e palës kundërshtare që do të merrte në zgjedhje.”

Gara e 14 Majit i dha fitoren bindshëm PS, e cila siguroi 53 bashki, ndërsa koalicioni “Bashkë Fitojmë” , vetëm 7 bashki.

Klan News