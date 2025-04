Teksa për pak ditë futemi në 10-ditëshin e fundit të fushatës zgjedhore ka nisur testimi i pajisjeve të identifikimit biometrik.

Ky proces përveç se përshpejton identifikimin e shpejtë të votuesve, shmang disa problematika si votimi i dyfishtë apo edhe votimi me mjet identifikimi të falsifikuar.

Këto pajisje po përdoren për të tretën palë zgjedhje, ndërsa në garën e fundit elektorale në vitin 2023, janë shënuar një sërë problematikash në funksionimin e tyre.

Qendra e votimit ku do të ushtronte të drejtën e votës Kryeministri Edi Rama u hap me vonesë për shkak të mosfunksionimit të aparaturës.

Kryekomisionerit Ilirjan Celibashi, pajisja nuk i njihte shenjën e gishtit, apo dhe fakti që në disa bashki procesi i votimit u mbajt peng për disa orë.

Nëpërmjet procesit të testimit, KQZ kërkon të japë një garanci, se të tilla situata do të shmangen.

Në çdo qëndër votimi do të ketë një aparaturë të tillë, që do të bëjë leximin e kartës së identitetit apo pasaportës.

Aparatura do të shfaqë në ekran fotografinë dhe të dhënat kartës, të cilat do të krahasohen me sy nga komisioni i qendrës së votimit me të dhënat në listën e votuesve.

Nëse identiteti verifikohet, votuesit do t’i merren shenjat e gishtave, dhe do t’i jepet fleta e votimit.

Klan News