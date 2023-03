KQZ vendos sot për PD-në

15:59 14/03/2023

Diskutohet për regjistrimin në zgjedhje

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi do të zhvillojë një mbledhje publike në orën 16:00, ku do të merret vendimi nëse do të regjistrohet në zgjedhje grupimi i Enkelejd Alibeajt ose jo.

Këta të fundit patën afat dy ditë për të dorëzuar dokumentacionin e plotësuar, pasi Lulzim Basha i cili figuron kryetar partie nuk ka firmosur deklaratën solemne se nuk do të kryejë krime zgjedhore.

Dokumentacioni i plotësuar për t’u regjistruar në zgjedhje nuk u dorëzua, ndërsa përfaqësuesit e këtij grupimi iu drejtuan KAS-it për të detyruar komisionerin që t’i regjistrojë në zgjedhje.

Por KAS nuk e morri në shqyrtim këtë ankesë, me argumentin se nuk kishte një vendim përfundimtar nga komisioneri.

Gjithashtu KAS me të njëjtin argument nuk mori parasysh as kërkesën e grupit të Berishës.

Tv Klan