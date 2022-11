Kraja: Grupet kriminale janë bërë të egra

15:07 08/11/2022

Drejtuesi i prokurorisë së Posaçme Arben Kraja deklaroi se krimi i organizuar është bërë shumë i ashpër teksa mori pjesë në koferencë me temë “Krimi organizuar ndërkombëtar, sistemi i luftës kundër mafias dhe bashkëpunimi gjyqësor”. Në këtë takim ishin të pranishëm 3 prokuror të Italisë më rastin e 30 vjetorit të krijimit të Direzione Nacionale Antimafia.

“Grupet kriminale kanë ndryshuar aktivitetin kohët e fundit. Kanë shtrirë aktivitetin në vendet ku prodhohet droga, ku tregtohet madje edhe në Dubai. Gjithashtu grupet kriminale janë bërë shumë të egër. Flas për shkak të vrasjeve të ndodhura kohët e fundit Teknologjia që ata përdorin, siç janë telefonat apo edhe paratë e pista. Asnjë shtet i vetëm nuk e lufton dot këtë aktivitet të organizuar kriminal”, ka thënë Kraja.

Giovanni Melillo, drejtues i Antimafias dhe Antiterrorit Italian u shprëeh se përballë fenomeneve të korrupsionit, pasurisë së paligjshme duhet që institucionet të jenë të mbrojtura.

“Skuadrat e përbashkëta hetimore nuk mjaftojnë më mendoj unë, duhet vepruar mbi planin e analizës dhe planifikimit hetimor, jo vetëm ndaj krimit të organizuar por edhe në luftën kundër terrorizmit. Vendet tona kanë një sfidë të përbashkët, transformimeve të elementeve kriminale, që po ndodhin në Mesdhe, lindjen e mesme e më gjerë. Kriminaliteti me bazë terrorizmin po rritet, por zgjerohet edhe lufta. Konfliktet ushqehen me levën e krimit të organizuar dhe terrorizmit, e ne duhet të shtojmë përpjekjet sepse kemi sfida të mëdha përpara”, ka thënëGiovanni Melillo.

Drejtuesi i prokurorisë së Romës u shpreh se është e dukshme prania e ndërsjellët e kriminalitetit në të dyja vendet.

Ne duhet të vazhdojmë të ndjekim bashkëpunimin, sigurimin e provave, të dërgojmë në proces kriminelët, italian apo të huaj qofshin. Kam realizuar disa forma bashkëpunimi me kolegët shqiptar, shumë më efikase se sa me kolegë të vendeve të tjera të BE. Mafiat e ndryshme dhe kriminaliteti i organizuar provokojnë dëme, që nuk janë vetëm ato të dukshme, vrasje, trafik droge eth, por shkaktojnë dëme edhe shoqërive, provokojnë dëme ekonomike, tregut, konkurrencës së lirë, konkurrencës mes biznesmenëve të ndershëm.

Drejtuesi i prokurorisë së barit theksoi se SPAK duhet të punoj në mënyrë që ata që shkëlin ligjin ti trëmben dhe për këtë duhen mjetet e nevojshme. Në takim ishte dhe gjyqtari i gjyaktës së lartë Sandër Simoni, antarë të KLP, student të juridikut dhe magjistratë.

Klan News