Kraja: Vendimmarrja e SPAK mund të vonojë, por nuk kthehet pas më

12:00 20/12/2021

Kreu i Prokurorisë së Posaçme, Arben Kraja, tha këtë të hënë se besimi ndaj SPAK ka ardhur në rritje. Megjithatë ai theksoi se koncepti i pandëshkueshmërisë i rrënjosur prej 30 vitesh, nuk mund të ndryshohet me dy vite punë. Kraja po ashtu tha se i gjithë procesi duhet të jetë një proces i rregullt, e në këtë kontekst ai u shpreh se vendimmarrja e SPAK mund të jetë e vonuar, por është një vendimmarrje e cila nuk kthehet më pas.

“Sot edhe ata që kanë qenë më mosbesues ndaj nesh, kërkojnë që të na japin për të ushtruar funksione të cilat normalisht nuk i ka një prokuror. Besoj kjo është çështje besueshmërie në rritje. Megjithatë, duhet të them diçka këtu. Ne jemi prokurorë, ne nuk bëjmë as revolucion, nuk jemi as analistë, dhe ne jemi përfaqësues të shtetit, zbatues të ligjit. Që do të thotë që veprimtaria jonë është e bazuar në ligj, në prova për të ndëshkuar kushdo që të jetë ai person që ka shkelur ligjin, për të ndryshuar mentalitetin e konceptit të pandëshkueshmërisë që ka 30 vite në Shqipëri që ekziston dhe që besoj që jemi të gjithë dakord që nuk është e mundur për t’u ndryshuar për 2 vite. Por, duhet të jemi qartë në diçka tjetër. I gjithë ky proces duhet të jetë brenda standardeve dhe kornizave ligjore, që do të thotë duhet të garantojnë dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut me një proces të rregullt. E them këtë sepse vendimmarrja jonë vërtetë mund të vonojë, por është vendimmarrje e bazuar, e mbështetur, e cila nuk kthehet pas më”./tvklan.al