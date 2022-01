Kosovë, Krasniqi: Qeveria dështoi të marrë masa për krizën energjetike

18:47 03/01/2022

“Brenda Shkurtit do të prezantojmë qeverinë hije të PDK”

Opozita në Kosovë bën përgjegjëse qeverinë për krizën e furnizimit me energji elektrike që po kalon vendi. Kreu i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi thotë se qeveria “Kurti” nuk mori masa për parandalimin e kësaj situate, ashtu si kundër vendet fqinje.

“Është evidente që kriza e ka goditur gjithë rajonin dhe Evropën, por shtetet që kanë ndërmarrë masa me kohë, së paku nga muaji shtator dhe tetor kanë ndërmarrë veprime dhe shembull në fqinjësinë tonë e kemi Shqipërinë apo Maqedoninë e Veriut, ku nuk po ballafaqohen me telashe sikurse ne, atje nuk ka reduktime të energjisë elektrike, ndërsa tek ne ato po vazhdojnë dhe po përkeqësohen edhe më shumë”.

E sa i përket betejës opozitare, Krasniqi thotë se partia që ai drejton shumë shpejt do të ketë edhe qeverinë hije, si një alternativë për qeverisjen e nesërme.

“Është një nga projektet dhe objektivat e mia kryesore edhe në kuptimin e reformës dhe riorganizimit të PDK-së. Nuk është diçka e re, sepse PDK-ja kabinetin për qeverisje të mirë si model i Qeverisë në hije e ka konstituuar për herë të parë në vitin 2005-2007, kur në kohën ishim në opozitë, edhe jam duke punuar bashkë me kolegët e ekipet tona në finalizimin e konceptit me të cilin do të dalim para opinionit publik . deri në fund të muajit shkurt, ne do të jemi në përfundim të këtij projekti”.

Pavarësisht dëshirës, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës është i vetëdijshëm se opozita nuk i ka numrat në Kuvend për ta çuar vendin në zgjedhje të parakohshme.

