Kreditë me 0 interes, përfiton polici që u plagos në detyrë

Shpërndaje







17:45 29/12/2023

Balla viziton shtëpinë e inspektorit Redin Caushaj: Do të hapim më shumë kuota

Inspektori Redin Çaushaj, i cili u plagos duke ndërhyrë gjatë një grindje mes dy personave, edhe pse nuk ishte në detyrë para pak kohësh, është i pari që përfiton nga programi i kredisë me interes zero, për punonjësit e policisë që kanë nevoja urgjente për strehim. Efektivi i cili rrezikoi jetën u vizitua nga ministri i Brendshëm Taulant Balla.

“Synojmë që ta ngremë moshën, ta bëjmë 45 vjeç vitin e ardhshëm e kështu do të rritet edhe numri i përfituesve, të marrin një kredi me interes zero, dmth falas, për të marrë një shtëpi. Synimi ynë për të gjithë punonjësit e policisë, qoftë përmes trajtimit të duhur financiar, qoftë përmes këtij programi të kredive të lehtësuara, është t’u krijojmë një trajtim dinjitoz, sepse punonjësit e policisë i shërbejnë atdheut çdo ditë”.

Balla vuri në dukje se nga analizat e bëra rezulton se rreth 900 punonjës të policisë së shtetit nuk e kanë një banesë.

“Kur mora detyrën, një nga angazhimet e mia ishte dhe kredia. Meraku i kryeministrit ishte nëse do arrinim që brenda festave të 2023, të kemi disa prej përfituesve. Në këtë raund të parë janë 92 të përzgjedhur si përfitues të këtij programi. Më frymëzon fakti që numri i punonjësve të policisë që aplikuan ishte i madh, dhe vitin e ardhshëm do të hapim një fashë më të madhe për të përfituar shtëpi me kredi të lehtësuar apo falas. Kemi diku te 900 punonjës policie pa një shtëpi. Imagjinoni çfarë sakrifice të punosh orar pa orar dhe mos kesh një shtëpi tënden.”

Sipas ministrit Balla, në vitin 2024 dhe 2025 do të hapen më shumë kuota për aplikim, në mënyrë që efektivët e policisë të përfitojnë kredi të lehtësuara për shtëpi.

Klan News