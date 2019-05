Krem karote me xhinxher (Video)

Përbërësit:

300 gr karota

50 gr xhinxher

2 patate

1 qepë

Pak spinaq

Majdanoz

Për kremin:

500 gr qumësht

250 gr miell

6 vezë

Pak arrë moskat

Kripë

Piper

Përgatitja:

Fillimisht vendosim vezët në një tas, shtojmë në to kripë, piper, vaj ulliri dhe i fryjmë me mikser. Pasi i përziejmë për disa minuta shtojmë ngadalë miellin dhe qumështin dhe vazhdojmë i miksojmë. Kur brumi të jetë gati shtojmë në të edhe majdanoz të grirë dhe përgatisim krepat në një tigan të nxehtë. Në një tenxhere me ujë ziejmë karotat.

Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim qepën dhe hudhrën, më pas shtojmë patatet dhe xhinxherin. Pasi të skuqen për pak minuta shtojmë pak nga uji ku zien karotat dhe i lëmë të ziejnë. Në një tjetër tigan skuqim pak edhe spinaqin.

Karotat e ziera, patatet dhe qepët e skuqura i vendosim në gotën e mikserit, shtojmë pak vaj ulliri dhe e miksojmë derisa kremi të jetë gati. Vendosim në pjatë kremin, mbi të spinaqin e skuqur, krepat e prera hollë si spageti dhe është gati./tvklan.al