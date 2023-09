“Kreu i grupit të PD”, Çuçi: Nuk jemi të përfshirë

16:13 13/09/2023

Bledi Çuçi, kreu i ri i deputetëve socialistë në të parën dalje pas marrjes së kësaj detyre ngre supet dhe nuk di të thotë se ka homolog nga krahu i opozitës. Ai rendit prioritetet e këtij sesioni të ri parlamentar, por nuk e artikulon pavarësisht këmbënguljes se gazetarëve se me kë nga radhët kundërshtarëve politike do të komunikojë për të bashkëpunuar për disa reforma që kërkojnë shumicë votash.

“Unë homolog, tashi për tashi… sigurisht që PD ka një kryetar të grupit parlamentar, sikundër ka dhe një kryetar të partisë. Ne do trokasim në zyrën në radhë të parë që ka përfaqësinë ligjore për t’u trokitur”.

Një nga prioritetet e këtij sesioni, i mbartur prej dy sesionesh në fakt, është reforma zgjedhore. Socialistët përbetohen se vota e emigrantëve do të duhet të bëhet realitet për zgjedhjet e përgjithshme ashtu sikurse dhe mekanizmi i llogaritjes së mandateve, pas rrëzimit që i bëri Gjykata Kushtetuese herësit.

“E kemi një draft pothuajse të detajuar, i cili është gati për t’u aplikuar nëse opozita do të jetë e gatshme për ta pranuar për mënyrën sesi duhet të votojnë emigrantët”.

Me opozitën do të duhet të komunikojnë dhe për Avokatin e Popullit.

“Jam besimplotë që me opozitën do arrijmë të gjejmë një figurë që jo vetëm do vijë sigurisht me propozim nga opozita, por që të jetë dinjitoze”.

Pas 7 vitesh reforma në drejtësi pavarësisht se çdo ditë flasin për suksese, socialistët do të lusin opozitaret për të bashkuar votat për t’i bërë amendime pothuajse të gjitha ligjeve të saj. Për reformën territoriale nuk përjashtojnë të ulen me opozitën, edhe pse shumica i qëndron idesë për uljen e numrit të bashkive dhe jo shtimin e tyre siç kërkon pakica.

Tv Klan