Kreu i i Këshillit Europian: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave

12:13 20/05/2022

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel, në konferencën për shtyp me kryeministrin Edi Rama tha se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave.

“Që prej vizitës time të fundit në fillim të 2020 shumë ka ndryshuar, kriza e Covid, lufta ruse kundër Ukrainës, por një gjë nuk ka ndryshuar dhe nuk do ndryshojë kurrë, dhe ky është angazhimi ynë i plotë për integrimin e Shqipërisë në BE. Ky është një moment kyç që ne të takohemi sot me ju, me një aleat, mik të vërtetë sepse ndërkohë që ne flasim Rusia vazhdon të sulmojë ukrainën dhe ne vazhdojmë të ruajmë e rrisim presionin ekonomik si dhe mundëisinë që ka Rusia për të financuar luftën që Europa dhe aleatët e vet kanë qëndruar së bashku në mbështetje të Ukrainës. Dëshiroj t’ju falënderoj juve zoti kryeministër për mbështetjen e fortë Shqipërisë të vendosur dhe faleminderit për punën tuaj që keni bërë në arenën global e në veçanti sivjet si anëtar i Këshillit të Sigurimit. Ju keni qenë një partner i besueshëm dhe një mik e aleat i vërtetë për ne.

Gjithashtu, sa i përket, ne diskutuam edhe marrëdhënien midis BE e Shqipërisë, Shqipëria është bërë pjesë e familjes europiane dhe mbetet partneri kryesor për Shqipërinë dhe financuesi më i madh për Shqipërinë. Ne duhet të rienergjojmë, t’i japim energji të reja këtij procesi të integrimit sepse këto sfida na bëjnë të mendojmë dhe të kalojmë përtej atyre modeleve tradicionale për të menduar, me mënyra novative për të krijuar stimuj të rinj për reforma që reformat të përshpejtohen dhe të përshpejtohet procesi i integrimit europian dhe ne po punojmë që të japim rezultate të prekshme për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë partnerët tanë në rajon. Kjo do të thotë që dhe ne po bëjmë përshpejtimin e integrimit dhe të mos presim derisa të plotësohen tërësisht negociatat për anëtarësim në Qershor dhe ju e përmendët, ne do të kemi një takim të 27 udhëheqësve të BE me ju dhe me udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave për anëtarësim dhe bisedat duhet të nisin sa më shpejt që të jetë e mundur”./tvklan.al