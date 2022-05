Kreu i NATO-s bisedon me Ramën për luftën në Ukrainë

20:45 20/05/2022

Përmes një postimi në Twitter, kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ka treguar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e vendit, Edi Rama.

Stoltenberg thotë se është diskutuar në lidhje me mbështetjen e NATO-s për popullin ukrainas kundër pushtimit rus. Kreu i NATO-s shton se me Kryeministrin Rama kanë diskutuar dhe si mund të forcohej aleanca nga Suedia dhe Finlanda.

Good call with Prime Minister @ediramaal of #Albania on #NATO‘s support to the Ukrainian people against #Russia‘s invasion. #Ukraine can win this war. We also discussed how #Finland & #Sweden would strengthen our Alliance and the importance of the Open Door policy.