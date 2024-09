Ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha bëri me dije gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Sigurisë se aktualisht në garën për Drejtor të Përgjithshëm të Policisë janë 11 kandidatë nga 15 që aplikuan për këtë post.

“Aktualisht në dijeninë time janë skualifikuar 4 kandidatë. Procedura e përzgjedhjes do vijojë në ditët në vijim. I është dërguar institucioneve të zbatimit të ligjit, shkresë për konfirmimin e pastërtisë së figurës së kandidatëve. Priten përgjigje dhe në bazë të tyre komisioni do të vlerësojë kandidatin dhe më vonë do të vijojë intervistimi. Brenda kësaj jave ministri i Brendshëm do t’i propozojë këshillit të ministrave kandidatin që do të jetë i aftë për ta fituar këtë garë”, tha Hoxha.

“Përzgjedhja e Drejtorit të ri të Policisë, dua të bëj një korrigjim. Ne nuk kemi kupolë në Polici, kemi një strukturë të mirëorganizuar në zbatim të ligjit dhe Kushtetutës. Ligji i ri i hap rrugë përzgjedhjes nëpërmjet konkurrimit dhe meritokracisë, në vijim të këtij ligji, ministri i Brendshëm shpalli thirrjen për aplikim”, sqaroi ministri.

Ministri Ervin Hoxha duke folur në Komisionin e Sigurisë. Krah tij me uniformën e Policisë së Shtetit, Drejtori i Komanduar, Sokol Bizhga

Ndërkohë gazetari Besar Bajraktaraj ka mësuar se kush janë 4 kandidatët që janë përjashtuar nga gara. Ata janë Sami Rasha, Shemsi Premçi, Ibrahim Disha dhe Hajrulla Xhivini.

Kujtojmë se në përfundim të afatit për aplikim u paraqitën gjithsej 15 aplikantë.

10 ditë nga data e dorëzimit të dokumentacionit, komisionit bën vlerësimin. Më pas propozimi i shkon kryeministrit ndërsa në fund e miraton Këshilli i Ministrave.

Aktualisht në garë për postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë janë: Adriatik Tafçiu, Altin Mena, Ardian Çipa, Gentjan Shehaj, Idajet Faskaj, Ilir Proda, Lutfi Minxhozi, Neritan Nallbati, Pëllumb Seferi, Rebani Jaupi dhe Skënder Hita./tvklan.al