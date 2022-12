Kreu i ri i SPAK, Berisha: Një tragjikomedi

Shpërndaje







15:10 16/12/2022

Kryetari i PD: Rama ndërhynë në SPAK se ka frike nga dosjet e korrupsionet

Kryetari i PD, Sali Berisha e cilëson tragjikomedi procesin e zgjedhje së kreu të SPAK. Kryedemorkati pati akuza ndaj kryeministrit Edi Rama për ndërhyrje në këtë proces.

“Tragjikomedia e paimagjinueshme që ndodh me atë që duhet të ishte institucioni i shpresës së shqiptarëve, me SPAK ,me institucionin e akuzës. Kurrë në histori, as në romanet e Markesit nuk mund të gjeni një betejë të turpshme, të turpshme, të turpshme midis një kryeministri dhe një ambasadori që në ligj nuk kanë asnjë lidhje me emërimin e kryetarit të SPAK”, ka thënë Berisha.

Kritik me SPAK ishte edhe për thirrjen e ish-ministrit të Drejtësisë Aldo Bumçi.

“Të thërrasësh Aldo Bumçin për një falsifikim të bërë, të faktuar që është falsifikim, vetëm e vetëm se gjoja po heton Sali Berishën apo djalin e tij, po ky është një turp. Unë jam në një hetim intensiv ndërkombëtar, por një hetim që po fakton se akti i dizenjimit tim është një monument i korrupsionit ndërkombëtar”, është shprehur Berisha.

Përgjegjës e bëri Ramën edhe për moslejimin e kryetarit të SHISH Helidon Bendo në zyrën e tij.

“S’ka kurrkush të drejtë pa pëlqimin e kreut të shtetit me shkrim as ta pezullojë as ta shkarkojë. Këto janë akte banditeske, janë akte të turpshme”, ka thënë Berisha.

Berisha u zotua se PD do të vijojë denoncime që sipas tij tregojnë se sistemi i drejtësisë është i kapur nga qeveria “Rama”.

Klan News