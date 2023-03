Kreu i SPAK, Dumani: Nuk kemi ambiente për ekspertët, deri në 6 hetues në një zyrë

10:47 16/03/2023

“Problematike çështjet e mbartura, prokurorët duhet t’i japin zgjidhje “

Kreu i SPAK, Altin Dumani ka bërë raportimin në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku ka evidentuar punët e bërë nga ky organ i drejtësisë. Gjatë fjalës së tij, Dumani ka theksuar problematikat me të cilat ai dhe hetuesit ndeshen.

Dumani është shprehur se problematike mbetet situata sa i takon çështjeve të mbartura.

Po ashtu, problematikë për SPAK, ka thënë Dumani është edhe mungesa e ambienteve për ekspertët teksa ka deklaruar se 3, 4 deri në 6 hetues qëndrojnë në një zyrë.

Altin Dumani: Problematike ngelet situata sa i cakton çështjeve të mbartura. Vihet re një numër i konsiderueshëm i çështjeve të mbartura në vitet e tjera. Ky është problem që prokurorët duhet t’i japin zgjidhje që çështjet e mbartura të zgjidhen. Kjo është një problematikë që unë e kam adresuar. Në funksion, unë kam bërë takime informuese duke evidentuar problematikën e çështjeve të mbartura dhe mundësinë se si mund të shtyhet hetimi për përfundimin e hetimit.

Një problematikë tjetër është mungesa e ambienteve, zyrave ku ne ushtrojmë funksionet. Ne nuk kemi zyra për prokurorë, për hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe për hetuesit financiarë. Nuk kemi zyra dhe ambiente për ekspertët. Kemi një laborator dixhital shumë të mirë, por nuk kemi ambiente, kushtet nuk janë të mira. Rezikojmë të dëmtojmë prej provave, shumë persona, mjedis i kufizuar. 3, 4 deri në 6 hetues janë në një zyrë. Nëse një hetues ka nevojë për të bërë pyetje një personi, kolegët e tjerë duhet të dalin jashtë dhe të mbarojë marrja në pyetje e këtij personi.

Kreu i SPAK: Viti 2022, rritje me 30% të çështjeve për gjykim për korrupsion

Për vitin 2022 ka një rritje të numrit të çështjeve që janë dërguar për gjykim që lidhen me korrupsionin në krahasim me vitin 2021.

Këtë e ka bërë të ditur kreu i SPAK, Altin Dumani, gjatë raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Sipas Dumanit, gjatë vitit 2022 janë dërguar për gjykim 43 çështje penale me 208 të pandehur të akuzuar për korrupsion, një rritje me 30% të numrit të çështjeve dhe 117% të numrit të të pandehurve.

“Në lidhje me kërkesat për gjykim, në total Prokuroria e Posaçme ka pasur një rritje të procedimeve penale dërguar për gjykim, nga 43 procedime penale me 239 të pandehur në vitin 2021, në 57 procedime penale me 344 të pandehur në vitin 2022, duke pasur një rritje për një numër çështjesh me rreth 19% dhe për numër të të pandehurve ky tregues rritet me rreth 44%.

Është e rëndësishme të cilësohet se për vitin 2022 janë dërguar për gjykim 10 çështje penale me 100 të pandehur për veprat penale në kuadrin e krimit të organizuar ku ka një rritje me 16% të numrit të të pandehurve në raport me vitin paraardhës.

Ndërkohë, vlen të nënvizohet se janë dërguar për gjykim 43 çështje penale me 208 të pandehur të akuzuar për vepra penale që lidhen me korrupsionin, ku ka një rritje prej 30% të numrit të çështjeve dhe 117% të të pandehurve në krahasim me vitin paraardhës”, tha kreu i SPAK ndër të tjera teksa prezantoi raportin për punën e SPAK gjatë vitit 2022.

