Kreu i SPAK raporton para KLP

15:57 16/03/2023

Dumani: Dosjet e mbartura, shqetësim

Për herë te parë si drejtuesi i SPAK, Altin Dumani, raportoi përballë KLP-së, thënë ndryshe qeverisë së prokurorëve, mbi arritjet dhe problemet që hasë kjo prokurori në kryerjen e detyrës së saj.

Dumani e nisi fjalën e tij duke siguruar Këshillin e Lartë të Prokurorisë se prokurorët e posaçëm janë të lirë për të hetuar, ndërsa tha se korrupsioni është prioriteti i SPAK dhe renditi shifrat e arritjeve.

“Të gjitha burimet tona i kemi të fokuesuara të korrupsioni, ai është prioriteti ynë. Janë dërguar për gjykim 43 çështje penale me 208 të pandehur të akuzuar për vepra penale që lidhen me korrupsionin, ku ka një rritje prej 30% të numrit të çështjeve dhe 117% të të pandehurve në krahasim me vitin paraardhës”.

Alarmante konsideroi mungesën e ambienteve. Por edhe dosjet e mbartura, tha se e shqetësojnë.

“Vihet re një numër i konsiderueshëm i çështjeve të mbartura në vitet e tjera. Ky është problem që prokurorët duhet t’i japin zgjidhje që çështjet e mbartura të zgjidhen. Unë kam bërë takime informuese duke evidentuar problematikën e çështjeve të mbartura dhe mundësinë se si mund të shtyhet hetimi për përfundimin e hetimit. Një problematikë tjetër është mungesa e ambienteve, zyrave ku ne ushtrojmë funksionet. Ne nuk kemi zyra për prokurorë, për hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe për hetuesit financiarë. Nuk kemi zyra dhe ambiente për ekspertët”.

Në përfundim të raportimit, Dumani iu shmang interesit të mediave për disa çështje hetimore sensitive të Strukturës së Posaçme.

