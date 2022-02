Kreu i UEFA takon Ramën dhe Dukën

19:25 03/02/2022

Në fokus zgjedhjet për kreun e FSHF

Në vizitën e tij disa orëshe në Tiranë presidenti i UEFA-s Aleksander Ceferin takoi fillimisht presidentin e FSHF, Armand Duka dhe më pas kryeministrin e vendit Edi Rama. Kreu i UEFA vizitoi për disa minuta federatën e futbollit në një takim më krerët më të lartë të saj. Në një intervistë të dhënë për Associated Press, Ceferin pranoi se ka marrë garanci se politika nuk do të ndërhyjë në punët e futbollit, veçanërisht në zgjedhjet për presidentin e saj.

“Në parim UEFA nuk ndërhyn në proceset zgjedhore, por ne duam zgjedhje të ndershme dhe nuk duam asnjë ndërhyrje nga palë të tjera. Jam i kënaqur që ramë dakord me Kryeministrin, që futbolli duhet të vendosë për futbollin. UEFA do të japë të gjithë mbështetjen e saj, do të sjellë përfaqësues këtu për të verifikuar korrektesën e zgjedhjeve dhe sigurisht që të mos ketë ndërhyrje nga asnjë palë jashtë futbollit. Nëse UEFA nuk ndërhyn, askush tjetër nuk duhet të ndërhyjë”.

Në takimin me kreun e qeverisë, Ceferin ka marrë gjithashtu garanci për sigurinë e zhvillimit të Finales së UEFA Conference League.

“Unë kam shumë besim në fjalët e Kryeministrit, atëherë zhvillimi i finales së Conference League këtu është i sigurt. Tani do të shohim përpara, sepse është finalja e parë e UEFA Europa Conference League në histori”.

Kjo sfidë do të mbahet në Air Albania më 25 Maj.

Tv Klan