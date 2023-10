Krichbaum: Sulmet ndaj SPAK, të dënueshme

15:38 28/10/2023

“Imuniteti nuk është privilegj. Akuzat ndaj Berishës, të forta”

Ndonëse për asnjë çast nuk konfirmoi se ishte i mandatuar për të folur zyrtarisht në emër të CDU-CSU-së, deputeti gjerman, Gunther Krichbaum shigjetoi ish-Kryeministrin Sali Berisha duke i cilësuar absurde dhe të dënueshme deklaratat e tij ndaj SPAK-ut për çështjen e kompleksit “Partizani”.

“Të gjitha sulmet drejtuar SPAK-ut do i konsideroja të ndaluara. Deklaratat për politizim e SPAK-ut janë absurde, duhet ta mbrojmë dhe jo ta sulmojmë. Ndaj ato janë të dënueshme për ne.”

Ndryshe nga Sali Berisha, Krishbaum thotë se ndaj ish-kryeministrit rëndojnë akuza të rënda dhe se askush nuk mund të fshihet pas imunitetit.

“Imuniteti nuk është një privilegj për parlamentarë të caktuar. Ai mbron funksionalitetin e Parlamentit që do të thotë; në kohën e Gjermanisë naziste, kur deputetë gjermanë u dërguan në burg, nazistët kishin shumicën në Parlament. Ndaj është imuniteti. Ai garanton dhe mbron funksionalitetin e Parlamentit, por jo të parlamentarëve të veçantë. Imuniteti mund të pezullohet nga autoritetet ligjzbatuese. Këto trajtohen përtej kufijve partiakë, në Gjermani. Të gjithë janë të barabartë para ligjit.”

Pranoi se është takuar jo vetëm me kryeministrin Rama dhe Lulzim Bashën gjatë qëndrimit dy ditor në Tiranë, por i prerë ishte kur tha se nuk mund të ishte pjesë e axhendës së tij një person i shpallur “non grata”.

“Akuzat janë të forta. Këtu bëhet fjalë për procese që përfshijnë prona të caktuara. Amerika e ka shpallur non-grata. Unë të takohem me njerëz, të cilët para se unë të takohem me njerëz, do të doja të mos kishim akuze konkrete. Nuk bëhet fjalë për krime kavalieriteti, por për akuza penale.”

Krishbaum u shpreh se nuk do të ndërhyjë në çështje të brendshme të Partisë Demokratike, por do dëshironte të shihte një opozitë të fortë në rrugën që Shqipëria ka drejt unionit.

Tv Klan