Krifca: Do të vijojmë të kryejmë bashkëpunim ekonomik me vendet e tjera

21:47 18/03/2022

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca tha se qeveria vijon bashkëpunimin ekonomik me vendet e tjera, në mënyrë që të arrihet çlirimi i tregut njësoj si me importin e grurit me Serbinë.

“Ashtu siç arritëm të mundësonim çlirimin e tregut të Serbisë për importimin e grurit në Shqipëri, në të njëjtën mënyrë do të vijojmë të kryejmë këtë bashkëpunimin ekonomik edhe me vendet të tjera. Ministria e Bujqësisë është në bashkëpunim, komunikim të hapur në fakt prej disa kohësh tashmë me aktorët e tregut këtu, për të kuptuar nevojat që tregu ka dhe duke adresuar dinamikat në mënyrë të përditshme. Situata sigurisht që është e luhatshme sepse tregjet ndërkombëtare përcaktojnë dhe kërkesën/ofertën, e cila gjithashtu është dinamike. Por duke qenë në partneritet me importuesit, tregtarët, duke i monitoruar ata nëpërmjet këtij instrumenti të ri që bordi ka përcaktuar, do kemi mundësinë të kuptojmë dhe nevojat që do të duhet të adresojmë për të ndërhyrë për tregjet e tjera”.

Po ashtu, Krifca tha se e gjithë sasia e grurit e kontraktuar nga kompanitë shqiptare në Serbi do të vijë drejt vendit tonë.

“E gjithë pjesa e kontraktuar nga kompanitë shqiptare do të vijë. Në fakt ata kanë kaluar një vendim të Këshillit të Ministrave të tyre që liron masën e ndalesës për Shqipërinë”.