Krifca: Eksportet bujqësore u rritën me 15.6%

Shpërndaje







17:00 06/02/2023

Mbështetja financiare do të vazhdojë

2022-shi ishtë një vit sfidues për bujqësinë, megjithatë sipas ministres Frida Krifca volumi i eksportit të produkteve bujqësore është rritur me 15.6% në sasi në krahasim me vitin 2021.

“Fakti që arritëm të ruanin rekordin pozitiv të rritjes së eksporteve ka qenë sukses i njerëzve të punës që nuk hoqën dorë dhe u përballën me sfidën”.

Gjatë takimit me një sipërmarrës fermer në Lushnje, i cili ka investuar në ngritjen e 2.3 hektarësh serë të teknologjisë së lartë me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë përmes programit IPARD, Krifca tha se mbështetje të tilla do vazhdojnë.

“IPARD 3 vjen me një buxhet të shtuar. Të mbështesim investimet në prodhim”.

Objektivat e Ministrisë së Bujqësisë dhe zhvillimit rural janë që eksportet bujqësore të rriten me rreth 6 miliardë Lekë në vit.

Tv Klan