Krifca firmos marrëveshjen 1.84 milionë Euro

21:10 04/05/2022

Standarde në eksportimin e prodhimeve shqiptare

Ministrja e Bujqësisë, Frida Krifca firmosi marrëveshjen me qeverinë zvicerane dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial, duke i hapur rrugën projektit prej 1.84 milionë Eurosh, i cili synon forcimin e cilësisë dhe të standardeve në eksportimin e prodhimeve bujqësore shqiptare.

Gjatë fjalës së saj, Krifca u shpreh se për nga rëndësia, bimët medicinale dhe perimet përbëjnë rreth 31 % të vlerës totale të eksporteve shqiptare.

“Marrëveshja në fjalë është ndër më të rëndësishmet që unë firmos në kapacitetin tim si ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Rritja e eksporteve bujqësore është një ndër prioritet e shpallura të qeverisë shqiptare me objektivin që këto eksporte të arrijnë 1 miliard USD brenda vitit 2030”.

Duke pasur parasysh sfidat e lidhura me cilësinë përgjatë zinxhirëve të vlerave të produkteve medicinale dhe aromatike dhe frutave dhe perimeve, UNIDO dhe SECO zgjeroi nismën globale në Shqipëri në mënyrë që të sigurojë ndërhyrje efektive.

“Zgjerimi i eksporteve vjen nga përdorimi i avantazhit konkurrues të Shqipërisë. Për pasojë nisja e Programit për Standarde dhe Cilësi është një lajm i mirë për sektorin e eksporteve, ato bujqësore por dhe të tjerat”, thotë ambasadori zviceran.

Projekti në Shqipëri do të mbështesë rritjen e aftësisë së përputhjes së cilësisë të të dy sektorëve kryesisht në lidhje me përdorimin e pesticideve dhe kontaminimin bakterial me qëllim që të reduktohen refuzimet kufitare në tregjet kyçe, duke përmirësuar cilësinë e prodhimeve.

