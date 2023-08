Krifca takon peshkatarët në Lin

23:16 30/08/2023

Ministrja: Investojmë për molin e ri dhe markatën e tregtimit të peshkut

Qeveria po i jep një dimension të ri zhvillimi, zonës piktoreske në Lin të Pogradecit përmes zhvillimit të qëndrueshëm të peshkimit, që sjell më shumë të ardhura ekonomike për peshkatarët dhe banorët e këtij rajoni turistik.

Ministria e Bujqësisë, Frida Krifca takoi në Lin një grup peshkatarësh, me të cilët diskutoi nga afër mbi ecurinë e punës së tyre dhe politikat mbështetëse të qeverisë.

“Jemi në një proces me një program të qeverisë italiane me vlerë 25 milionë Euro, ku në të gjithë segmentin e bregdetit shqiptar, përfshirë dhe liqenin e Ohrit do të kemi mole peshkimi dhe markata tregtimi me standarde dhe siguri ushqimore të lartë.

Pjesë e këtij programi do të jetë edhe liqeni i Prespës. Investimi në mole ankorimi do të shtojnë kapacitetet në përmirësimin e peshkimit. Sektorin e peshkimit e kemi mbështetur si asnjëherë më parë dhe në aspektin e rregullimit ligjor duke fuqizur OMP për t’i dhënë edhe më shumë përfitime peshkatarëve dhe për të formalizuar sektorin”.

Gjatë takimit Krifca deklaroi toterancë zero për peshkimin e paligjshëm dhe tha se janë të angazhuar të ruajnë liqenin e Ohrit si një pasuri e trashëgimi kulturore dhe pasurore të vendit që mbrohet edhe nga UNESCO.

