Krijohet ministri e re, Edi Rama emëron Blendi Gonxhen

18:35 08/01/2024

Shkarkohet Elva Margariti, ministria e re përfshin Ekonominë, Kulturën dhe Inovacionin

Edi Rama ka vendosur të ndryshojë strukturën e kabintetit qeveritar. Ekonomia, Kultura dhe Inovacioni do të bashkohen në një digaster të vetëm, duke krijuar një ministri të re. Me vendim të kreut të qeverisë, kjo ministri do të drejtohet nga Blendi Gonxhja.

“Kam vendosur ndryshimin e strukturës së qeverisë dhe krijimin e një ministrie të re të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, e cila do të bashkojë në një të vetme pjesët që aktualisht funksionojnë të ndara në ministritë respektive të Financave dhe Ekonomisë e të Kulturës. Për drejtimin e kësaj ministrie të re do t’i propozoj sot Presidentit të Republikës, zotin Blendi Gonxhe, një drejtues publik që ka spikatur për reformimin dhe modernizimin mbresëlënës të institucionit.”

Teknologjia dhe nevoja që këto tre sektorë të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, janë arsyet që sipas kreut të qeverisë e orientuan drejt një vendimarrje të tillë.

“Duhet të dalin nga kufijtë e ngushtë tradicionalë të qeverisjes së vendit dhe të ndërveprojnë ngushtësisht me njëra-tjetrën, sidomos në kushtet kur teknologjia digjitale ka hyrë si një fuqi e re e kohës në të gjitha fushat e jetës dhe kërkon drejtim strategjik, orientim qeverisës e koordinim ndërsektorial; kur kultura nuk mund të mbetet më një ishull i vogël e i ndarë nga dinamikat e reja ekonomike e sociale të vendit.”

Me këtë ndryshim, Ervin Mete tashmë do të jetë vetëm ministër i Financave, ndërsa Elva Margariti që ka drejtuar ministrinë e Kulturës nuk do të jetë më pjesë e kabinetit qeveritar.

Blendi Gonxhja, deri më tani ka drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

