Krijohet roboti basketbollit

Roboti gjigand i Toyotas ndoshta nuk mund të zhysë topin në kosh si basketbollistët e NBA, por ama ka shënuar rekord botëror Guinness duke realizuar 2020 kosha nga goditja e lirë, një numër që koiçidon me lojërat olimpike të Tokios vitin e ardhshëm. Robotin e kanë pagëzuar me emrin Cue3 dhe për ta krijuar atë, inxhinierët e Toyotas kanë bashkëpunuar me basketbollistë profesionistë.

Ekipi është frymëzuar nga një film vizatimor, personazhi kryesor i të cilit është stërvitur duke realizuar 20 mijë gjuajtje për të bërë kosha 3-pikësh. Sfida ka shkuar edhe më tej teksa roboti humanoid ka shënuar kosha edhe nga rrethi i mesit të fushës.

Por a mundet ai të programohet që të driblojë si një basketbollist i vërtetë? Sipas inxhinierëve, kjo do të mund të arrihet me zhvillimin e mëtejshëm të teknologjisë, ndoshta pas 20 vitesh.

