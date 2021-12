Krimet mjedisore do të denoncohen edhe në “Komisariatin Dixhital”

Shpërndaje







16:30 15/12/2021

Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi: 5 rubrika specifike në aplikacion

Në aplikacionin e “Komisariatit Dixhital” është shtuar një rubrike e re për të denoncuar lloje të ndryshme të krimeve mjedisore. Gjatë një takimi të përbashkët me ministren e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, drejtues të Policisë së Shtetit dhe IKMT, ministri Çuçi tha se nga 1 Shtatori 2021 e deri sot, janë mbi 40,000 denoncime e ndër to, plotë 276 lidhen me krimet mjedisore.

“Ky numër dëshmon për vlefshmërinë dhe efikasitetin e këtij inovacioni tepër të rëndësishëm e pioner në vendin tonë e rajon. Për të orientuar më mirë publikun, ne kemi shtuar 5 rubrika specifike në menynë përkatëse për mjedisin. Në butonin “Krimi Mjedisor” të gjithë përdoruesit e aplikacionit do të mund të gjejnë të renditura llojet e krimit mjedisor si: ndotje uji; ndotje e tokës; depozitim i paligjshëm mbetjesh; ndotje me inerte dhendotje akustike”, u shpreh ministri Çuçi.

Sipas ministrit ky ndryshim do të krijojë lehtësitë e duhura për publikun, si një kanal i ri nga ku mund të denonconi krimin mjedisor, edhe nga kushtet e anonimatit të plotë.

“Besojmë se siguria publike nuk është detyrë vetëm e Policisë së Shtetit apo agjencive përkatëse të ligjit, por një përpjekje e përbashkët e të gjithë shoqërisë, për t’u mbyllur çdo hapësirë individëve të papërgjegjshëm apo me tendenca kriminale.“Komisariati Dixhital”, me ndryshimet dhe përditësimet e bëra, është një mjet tejet i fuqishëm në duart e publikut, për të denoncuar çdo krim në mjedis, kundër mjedisit, në fund të fundit, kundër jetës sonë si qytetarë të këtij vendi”, deklaroi Ministri i Brendshëm.

Shqipëria pritet të hyjë në një fazë të re persa i përket kontrollit të territorit. Modernizimi i Polcisë së Shtetit me investime në teknologji, përdorimi i dronëve super-inteligjentë dhe shërbimi satelitor, pritet të rrisin në mënyrë cilësore efikasitetin e punës për të parandaluar krimet mjedisore, ndërtimet pa leje dhe çdo paligjshmëri tjetër në territor. /tvklan.al