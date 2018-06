Krimi i dyfishtë, pritet dëshmia e familjarëve

Publikuar | 15:45

Policia pritet të marrë dëshmitë e familjarëve të Xhuljeta Çunit dhe Xhafer Matës, për të hedhur më shumë dritë mbi krimin e dyfishtë, që tronditi të premten kryeqytetin.

Banesa e autorit vazhdon të ruhet nga forcat e policisë. Një patrullë është e stacionuar aty, siç shihet në këto pamje të një kamera amatore. Kjo sipas policisë bëhet për të shmangur çdo lloj hakmarrje të familjarëve të vajzës.

Konflikti mes tyre mësohet se kishte nisur 1 muaj më parë, kur e reja vendosi t’i jepte fund lidhjes intime me 31-vjeçarin. Në këtë kohë, Xhuljeta Çuni mësohet se kishte bërë një denoncim në Komisariatin e Policisë Numër 3 për të riun, i cili nuk pranonte ndarjen.

Oficerët e thirrën Matën për ta pyetur dhe më pas i referuan materialet në Prokurori. Por kjo nuk e pengoi 31-vjeçarin të kërkonte me ngulm ribashkimin me Xhuljetën. Të premten paradite, ai e ndoqi nga pas duke e qëlluar me pistoletë, siç duket edhe në këto pamje të siguruara nga Televizionin Klan. Më pasi ai i dha fund jetës duke u vetëqëlluar në një lulishte.

Ky është krimi i dytë brenda 5 muajve në Tiranë, që ka të njëjtin motiv. Motiv, dashurinë e mohuar. Në 21 Janar, në afërsi të Fakultetit të Mjekësisë, Aldison Belulaj vrau fillimisht Ariela Muratin, e cila refuzoi të lidhej me të. Ndërsa më pas qëlloi edhe veten me një plumb në kokë, duke vdekur disa ditë më vonë në spital.

Tv Klan