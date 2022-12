Krishtlindje ekologjike, ndizet pema me shishe plastike

23:34 22/12/2022

Një pemë Krishtlindjesh e krijuar nga materiale të ricikluara u ndez në Bnachii Lake në Liban për të shpërndarë magjinë e festave dhe tërhequr vëmendjen drejt çështjeve mjedisore.

Pema përmban 110.000 shishe të gjelbra plastike dhe 2000 të bardha të cilat formojnë yllin në majë. Organizatorët u shprehën se projekti kërkoi një muaj për t’u përfunduar.

🎄 A Christmas tree made of donated recycled materials was lit up in Lebanon. The tree is made from 110,000 donated plastic green bottles, and another 2,000 white bottles formed a shining star on top of the tree pic.twitter.com/qtb2uDCPZ0