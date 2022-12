Kristen Stewart zgjidhet në krye të jurisë ndërkombëtare në Berlin

14:16 10/12/2022

Drejtorët e festivalit: Është një nga aktorët më të talentuara të gjeneratës së saj

Kristen Stewart është zgjedhur presidente e jurisë ndërkombëtare për Festivalin e Filmit në Berlin për vitin e ardhshëm.

Aktorja, e njohur për rolet e saj në “Panic Room” dhe “Twilight”, dhe së fundmi për portretizimin e Princeshës Diana në filmin “Spencer”, do të kryesojë jurinë prestigjioze prej 7 vetash në Berlinalen e 73-të.

Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Berlin zhvillohet nga data 16 deri më 26 Shkurt, datë, e cila kulmon edhe me një ceremoni çmimesh.

“Ajo është një nga aktoret më të talentuara dhe më të gjithanshme të gjeneratës së saj”, thanë drejtorët e festivalit, duke shtuar se me një punë kaq mbresëlënëse, ajo është ura e përsosur midis SHBA-së dhe Evropës.

Përveç aftësive të saj si aktore ajo pritet të bëjë debutimin e saj edhe si regjisore me filmin “The Chronology of Water”, që është një adaptim i romanit me të njëjtin titull.

