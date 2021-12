Kristi tregon se po i bien flokët, Xheni ‘e gjuan’ në takim: Më pëlqejnë djemtë tullac

06/12/2021

Kristi pas takimit të parë me Xhenin e ka zgjedhur dhe për një takim të dytë. Pasi sollën në emision atmosferën e fshatit, ata këtë herë kanë zgjedhur që të takohen dhe të flasin në një nga lokalet e kryeqytetit.

Në një nisje të takimit, Kristi ka shpjeguar pse ka zgjedhur pikërisht Xhenin për një takim të dytë, dhe thotë se këto janë hapat për krijimin e një romance. Po ashtu fronisti shpreh pendesë që e kishte paragjykuar konkurrenten në fillim.

Ndërkohë Xheni ka treguar në këtë takim të dytë se asaj i pëlqejnë djemtë tullacë dhe nuk do e kishte problem nëse Kristit do t’i binin flokët.

Xheni: A mendon se më ke paragjykuar në fillim?

Kristi: Unë ty të paragjykova, por po tregon që e kisha gabim.

Xheni: Cila ishte ajo biseda serioze që do bëje me mua?

Kristi: Nuk e di po më bien flokët dhe kam pasiguri.

Xheni: E ke më të vërtetë apo tallesh?

Kristi: Po me të vërtetë.

Xheni: Po, s’ka problem mua më pëlqejnë çunat tullacë?

Kristi: Pra nëse do më binin flokët, nuk do e kishe problem fare.

Xheni: Unë se kam problem fare aparencën e tek një djalë, por shikoj si ndihem me të.

Xheni në këtë takim i tregon Kristit se ajo në fillim e ka pasur inat, por tashmë ka ndërruar mendim. “Unë që herën e parë që të kam parë të kam pasur shumë inat. Nuk e di pse të kisha inat, por kam pasur tendencën që të ngacmoja gjithë kohës”, u shpreh ajo.

Por a ka një pëlqim nga Kristi për Xhenin? Konkurrentja mendon se po, gjë të cilën e mbështeti dhe fronsiti.

“Je shumë elegante, je shumë afër atij stilit që dua unë. Kemi bërë shumë debate, kam ndjerë gjithmonë tensione mes nesh që në fillim”, tha ai. Të dy bien dakord se mes tyre ka një pëlqim dhe se ata duan vëmendjen e njëri-tjetrit.

Kristi: E zëmë se unë kam pasur 100 partnere para teje, do më kishe qejf?

Xheni: Nuk bazohem asnjëherë tek e shkuara e tjetrit, por do doja të ishe më selektiv. Varet nga ndjenjat që do kisha për ty. Po ti çfarë do bëje nëse unë do kisha 100 ish-partnerë?

Kristi: Do e kisha shumë problem, duhet të jesh më selektive. Strategjia e femrës është selektiviteti, e burrit jo.

Në fund ata kërcyen së bashku, ku u shfaqen shumë afër dhe sensual./tvklan.al