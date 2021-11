Kristina i befason të gjithë me deklaratën: Unë kam pëlqim të madh për…

Shpërndaje







21:53 22/11/2021

Kristina, një prej konkurrentëve të “Love Story 2” ka bërë sot një deklaratë të fortë. Në puntatën e sotme ajo ka deklaruar se nuk ka pëlqim për dy fronistët, por ka për një djalë tjetër që është konkurrent dhe shoku i saj prej vitesh, Bajroni.

Kristina ka deklaruar se ka një pëlqim për Bajronit dhe kjo ka shokuar të gjithë konkurrentët e tjerë.

“Unë doja të flisja pas klipit me Kristin dhe nuk mu dha mundësia të flisja. Aty nuk kishte as ngjyra, as emocion nga ana e Kristit dhe ndihem vërtetë e zhgënjyer unë nuk doja ta shihja fare takimin. Unë po marr shkas nga fjala që u tha të hënë e kaluar që dashuria nuk ka kufi dhe mund të pëlqejnë dhe çunat që janë në atë kast.

Daniela, për të qartësuar të gjithë këtë, dhe nëse më lejohet ta them, unë kam pëlqimin tek njëri nga çunat. Po marr guximin dhe po e hedh unë këtë hap, rri e qetë, Bajroni është pëlqimi im dhe të dy kemi një lloj kimie”, tha Kristina.

Nga ana tjetër Bajroni ka thënë se nuk e priste fare këtë deklaratë nga Kristina./tvklan.al