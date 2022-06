Kristjan Asllani prezantohet te Inter

23:43 30/06/2022

“Të veshësh këtë fanellë është një ndjenjë unike”

Pas vizitave mjekësore të një dite më parë, Kristjan Asllani u prezantua të enjten si lojtar i Inter.

20-vjeçari nuk e fsheh lumturinë.

“Unë u largova nga Shqipëria në moshën 2-vjeçare. Kam bërë shkollën në Itali dhe më pas nisa të luaja futboll. Nuk e kisha imagjinuar kurrë. Të jem këtu është një emocion shumë i bukur, jam vetëm 20 vjeç dhe të veshësh këtë fanellë është një ndjenjë unike, dua të jap maksimumin”.

Tek Inter, Kristjan Asllani do të veshë fanellën me numër 14. Mesfushori i Kombëtares Shqiptare ka firmosur me zikaltërit një kontratë 5-vjeçare nga e cila do të përfitojë 1.2 milionë Euro në sezon.

