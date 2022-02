Kritiku i Kremlinit Khodorkovsky: Putin ka frikë të nisë luftë në Ukrainë

23:40 06/02/2022

Ai thotë se presidenti rus është i frikësuar nga reagimi i fortë i popullit rus

Kritiku i Kremlinit Mikhail Khodorkovsky, deklaron se Presidenti Vladimir Putin ka frikë të fillojë një luftë me Ukrainën pasi ai nuk e di se çfarë reagimi do të ketë shoqëria ruse ndaj këtij konflikti.

“Putini nuk e di se cili do të jetë reagimi i shoqërisë ndaj këtyre veprimeve. Kjo është një nga arsyet pse ai në fakt ka frikë nga fillimi i një lufte, sepse nëse qytetarët nuk do jenë dakord, ata do të protestojnë dhe jam i sigurt se njerëzit nuk do ta mbështesin këtë luftë. Por ai nuk e di se sa i fortë do të jetë ky reagim dhe ai ka frikë shumë nga kjo.”

Khodorkovsky, dikur njeriu më i pasur i Rusisë, tha për Sky Neës se Putin është “jashtëzakonisht i frikësuar” nga reagimi i publikut.

‘Rusia dhe Ukraina janë shumë afër – jo vetëm sepse janë vende fqinje, por sepse 30 milionë familje ruse qe janë të përziera ose kanë të afërm në Ukrainë. Kjo është një sfidë serioze për Putinin, diçka me të cilën do të jetë e vështirë të përballet”.

Khodorkovsky u arrestua në një aeroplan në Siberi në vitin 2003 dhe u burgos për evazion fiskal dhe mashtrim. Kompania e tij Yukos, dikur kompania me e fuqishme e naftes u shpërbë. Khodorkovsky u lirua në vitin 2013 pasi kaloi 10 vite pas hekurave.

