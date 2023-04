Kriza ekonomike prish llogaritë, Barcelona mendon Zvicrën për trofeun “Gamper”

Shpërndaje







23:13 14/04/2023

Situata ekonomike ka dërguar në ekstreme Barcelonën. Klubi spanjoll është e gatshme për të thyer rutinën, teksa është gati për të zhvendosur sfidën e trofeut Joan Gamper. Sipas mediave spanjolle, Barcelona po kërkon një strehë të re për të luajtur finalen e turneut parasezonal. Bazeli në Zvicër është një nga destinacionet e mundshme, teksa pritet të sjellë edhe fitime ekstra për arkat e klubit. Nga ky duel në nder të themeluesit dhe ish-presidentit të tyre, klubi katalanas besohet se do fitojë rreth 1.5 milionë euro.



Vetëm tre herë në historinë e saj, kjo ndeshje është luajtur jashtë kufinjve të stadiumit “Camp Nou”, dy herë në Montjuic 1990 dhe 1996, teksa dy vite më parë në impiantin stërvitor “Johan Cruyff”. Por kjo zhvendosje duket se nuk do jetë vetëm ekonomike, pasi “Spotify Camp Nou” ka vendosur të bëj rinovime të mëdha vitin e ardhshëm.



Për më tepër, presidenti Joan Laporta i ka kërkuar drejtuesve të La Ligës që të presë ndeshjet e para të sezonit jashtë shtëpisë, konkretisht në Montjuic, i cili do të shërbejë si fushë vendase. Ndeshja e ardhshme e Joan Gamper do të jetë e veçantë pasi do të përkojë me 125 vjetorin e klubit. Bazeli mund të jetë vendi më i mirë për të zhvilluar këtë duel, duke pasur parasysh se është vendi ku lindi legjendari Joan Gamper.

Klan News