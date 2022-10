Kriza energjetike, BE ndihmon RMV-në me 80 mln Euro

23:59 26/10/2022

Von der Leyen viziton Shkupin

Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Von Der Leyen, gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut paralajmëroi grant prej 80 milionë Eurosh para për të ndihmuar vendin për t’u përballur me krizën ekonomike dhe energjetike.

Ursula Von Der Leyen, presidente e KE-së: Lufta në Ukrainë ka shkaktuar rritje të çmimeve të energjisë dhe siguri të paqëndrueshme të furnizimit. Fatkeqësisht edhe Maqedonia e Veriut është prekur nga kjo goditje. Por të jeni të sigurt se edhe ne e ndiejmë të njëjtin presion, por nuk do të dorëzohemi, nuk do të dorëzojmë asnjë centimetër, të jeni të sigurt se jemi solidarë dhe të bashkuar me Maqedoninë e Veriut dhe këtë krizë do ta zgjidhim dhe do ta kalojmë së bashku.

Ursula von der Leyen shprehet optimiste se do të arrihet shumica dhe do të votohen ndryshimet kushtetuese.

Ursula Von Der Leyen, presidente e KE-së: Në takimin dypalësh biseduam për këtë temë të rëndësishme të ndryshimeve kushtetuese. Jam i sigurt se populli i Maqedonisë së Veriut do të arrijë shumicën dhe do të votojë pozitivisht për ndryshimet kushtetuese. Keni arritur shumë, keni qenë të suksesshëm në ecjen përpara dhe jam e sigurt se do të gjeni argumente bindëse që të gjithë të kuptojnë se të gjithë janë të hapur për të kontribuar që vendi të ecë përpara. U bëj thirrje të gjithë politikanëve që të realizojnë ëndrrën e të rinjve që duan të jenë pjesë e BE-së.

Kryeministri Kovaçevski bëri të ditur se vendi ka ndërmarrë hapa vendimtarë në rrugën drejt BE-së, sipas tij janë marrë vendime të vështira dhe të guximshme. Kovaçevski i bëri thirrje opozitës që të bashkohet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.

“Nuk ishte e lehtë, por dikush duhej t’i merrte ato vendime, sepse nuk ka asgjë më të rëndësishme se e ardhmja e fëmijëve tanë. Është gjëja më patriotike që mund të bëjë dikush. Arritja e këtij statusi nuk ishte aspak e lehtë. Koncepti i zgjedhur për të vepruar si maqedonas me kokën lart ishte çështje guximi, detyrim për të mos menduar vetëm për veten, për të menduar për të gjithë, përveç vetes. Duke u ulur në tavolinë në Bruksel me të gjitha vendet e mëdha, e kuptova se i përkasim Bashkimit Evropian. Dhe nuk ka alternativë. Nuk do të jetë e lehtë në atë rrugë, do të ketë pengesa dhe sfida dhe të gjithë duhet të përballemi me të”, tha ai.

Vizita e Von der Leyen në Maqedoninë e Veriut parapriu me nënshkrimin e marrëveshjeve ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian për aktivitete operative të zbatuara nga ana e Agjencisë për roje kufitare dhe bregdetare Frontex.

Kjo, siç tha Kovaçevski, është marrëveshja e parë zyrtare e nënshkruar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së që përfshin një gjuhë të pastër maqedonase, së bashku me të gjitha gjuhët e tjera në Union.

Tv Klan