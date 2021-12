Kriza energjetike, Rama: Çmime marramendëse, por do të mbrojmë familjet dhe biznesin e vogël

11:22 30/12/2021

Në bashkëbisedimin e fundvitit me gazetarët, Kryeministri Edi Rama e nisi fjalën me krizën energjetike në botë, duke thënë se çmimi për megavat ka shkuar në 450 Euro, duke e konsideruar tarifë marramendëse.

“450 Euro për meganvat, ndërkohë që për të njëjtën periudhë të viteve të mëparshme kemi lëvizur në një mesatare 100 Eurosh për megavat nga 85, 92, 100 deri në 120 por 450 Euro për megavat është një çmim marramendës. Dhe po të kemi parasysh totalin vjetor kemi lëvizur në një mesatara 50 Euro për megavat ndërkohë që kjo krizë të cilën unë e kam paralajmëruar disa kohë më parë, nuk duket se ka fund të qartë. Është folur për Qershorin por askush sot nuk mund ta konfirmojë këtë hipotezë”.

Pavarësisht rritjes së çmimeve në botë, Rama theksoi se në vendin tonë nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë për familjet, bizneset e vogla por edhe për kompanitë me tension të mesëm.

“Ne i kemi qëndruar një ideje fikse se do t’iu bëhemi mburojë konusmatorëve familjarë dhe biznesit të vogël, por tani që flasim po zhvillohet një dëgjesë e ministres së Energjisë me disa përfaqësues të kompanive që janë të lidhur me tensionin e mesëm dhe për të cilat liberalizimi i plotë në këto kushte do të thotë rritje eksponenciale e çmimit ndaj jemi duke përgatitur edhe për ta një skemë lehtësuese. Pse ne po ja dalim të qëndrojmë në këto parametrsa? Sepse e kemi adresuar krizën me një reformim të skemës së furnizimit dhe deri tani jemi besimplotë se së paku për periudhën deri në Qershor, ndërkohë parashikojmë edhe një efekt lehtësues pa qenë sot në mundësinë për të qenë të saktë sa do të jetë efekti mbi rajonin rreth muajve Mars-Prill. Po theksoj që do të vazhdojmë t’i mbrojmë konsumatorët familjarë. Qeveritë gjykohen për atë që ndodh, por në afatmesëm dhe të gjatë vlerësohen edhe për atë që nuk lejojnë të ndodhë. Për mua moslejimi i rënies së dallgës së kësaj krize mbi konsumatorët familjarët, bizneset e vogla është një nga punët më fantastike të kësaj qeverie shumë të re që ka edhe 4 vjet përpara”.

E si shembull të krizës energjetike me të cilën po përballet bota, Kryeministri Rama ka marrë shembull Kosovën, ku prej disa ditësh përballet me shkëputje të energjisë elektrike për të mos rritur tarifat.

“Ndërkohë mjafton të shikoni Kosovën. Sot është në kthetrat e një krize që praktikisht për arsye objektive, sipas meje, është e mbërthyer nga kthetrat e krizës dhe është në kushtet kur duhet të zgjedhë midis kufizimeve drastike dhe rritjes së konsiderueshme të çmimit. Kjo për të gjithë ata që thonin nuk ka krizë. Ne jemi sot në gjendje të garantojmë jo vetëm furnizimin me energji për vendin tonë, por ta bëjmë këtë jo vetëm pa kufizme por dhe pa rritje të çmimit dhe t’i japim Kosovës mundësinë që dy ditët që ndajnë vitet të kenë furnizim të pandërprerë me energji. Nuk është diçka fare e lehtë por nga ana tjetër besoj që në sëkëlldira të mëdha dhe gëzime duhet të ndajmë me Kosovën atë që kemi. Ambicia jonë e shpallur është që brenda kësaj dekade Shqipëria të kalojë në eksportues neto i energjisë, në një vend që garanton veten dhe shet energji tek të tjerët”. /tvklan.al